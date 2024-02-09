"Причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва, от чего был сильный дискомфорт и тренерским штабом было принято решение оставить меня восстанавливаться в Сочи по программе реабилитолога", - цитирует Гойло "СЭ".
В текущем сезоне Гойло провел за "Сочи" 10 матчей и пропустил 15 мячей, а также один раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы команда Роберто Морено сыграет с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.
Вратарь "Сочи" Гойло: причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва
Голкипер "Сочи" Никита Гойло рассказал о причине, по которой не отправился на зимние сборы с командой.
Фото: ФК "Пари НН"