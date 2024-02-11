"Я разговаривал с Гильерме, он не собирается завершать карьеру. Я ему говорил: "Гиль, ни в коем случае не заканчивай. Я когда закончил, мучился потом полгода. Готов был пойти пятым вратарём куда-нибудь". Он говорил, что у него есть какие-то цели, наверное, подпишет новый контракт", - заявил Поляков.
Бразильский голкипер Гильерме перебрался в "Локомотив" из "Атлетико Паранаэнсе" летом 2007-го года и выступает за "железнодорожников" 16 с половиной лет. Больше времени в одном клубе РПЛ из действующих игроков непрерывно провели лишь вратарь "Динамо" Антон Шунин (17 лет 1 месяц) и Игорь Акинфеев из ЦСКА (21 год 4 месяца).
В текущем сезоне Гильерме принял участие в 5 матчах в составе "Локомотива". Все игры были сыграны им в Кубке России. Действующий контракт 38-летнего ветерана с "железнодорожниками" истекает в конце сезона.
Источник: "Чемпионат"
Поляков: я разговаривал с Гильерме, он не собирается завершать карьеру
Экс-голкипер "Локомотива" Алексей Поляков заявил, что бразильский ветеран команды Гильерме не планирует уходить из футбола в ближайшее время.
Фото: "Чемпионат"