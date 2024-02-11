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Веденеев: не знаю, получится ли у Сутормина в "Сочи", - он не играл почти три года

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Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев оценил перспективы полузащитника Алексея Сутормина в случае возможного перехода в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"
"У "Зенита" и так перебор с защитниками и полузащитниками. Так что аренда Алексея выгодна для всех. Сутормин - игрок глубокого запаса. Не знаю, как у него получится в "Сочи". Он не играл практически три года. Играть в "Сочи" наверняка будет, но вопрос как. Надо втянуться, набрать форму, привыкнуть к партнёрам", - заявил Веденеев.

Ранее стало известно что правый вингер "Зенита", способный также сыграть на фланге обороны, близок к переходу в "Сочи". Алексей Сутормин отправится к южанам на правах аренды без права выкупа и проведет в команде весеннюю часть сезона. Ранее из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды перебрался защитник Дмитрий Чистяков.

Перед возобновлением сезона "Сочи" занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды лишь 11 очков в 18-ти матчах. Отставание от 12-го места, обеспечивающего сохранение прописки в РПЛ составляет 8 очков.

Источник: "Чемпионат"

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