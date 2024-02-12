"Артем большой профессионал и большой игрок. Вместе делаем общее дело. Еще год назад при подписании контракта с ним пожали друг другу руки и обо всем договорились, его влияние на микроклимат в команде бесценно. Его присутствие и отношение к работе не дают шанса остальным относиться к делу спустя рукава", - цитирует Галактионова Sport24.
Дзюба перешел в "Локомотив" из "Зенита" зимой 2023 года свободным агентом. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Галактионова сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.
Галактионов - о Дзюбе: его отношение к работе не дает шанса остальным относиться к делу спустя рукава
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"