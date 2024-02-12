"Вместо того, чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нем, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковер. Теперь в играх, в которых Джикия будет на поле, вся футбольная общественность будет смотреть только на него, разглядывая под лупой любое неверное действие, и выносить свой вердикт, поднимая палец вверх и вниз — достоин он нового контракта или нет?", - цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, после товарищеского матча с "Шабаб Аль-Ахли" (5:0) Джикия дал интервью, в котором заявил, что не попадает в состав не только по игровым причинам. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в девяти матчах и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Джикии с московским клубом истекает в конце текущего сезона. Вадим Шпинев, агент Георгия Джикии, заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение, если главным тренером "красно-белых" останется Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.
Салихова - о высказываниях Джикии: замели проблему под ковер, в играх вся общественность будет смотреть на него
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"