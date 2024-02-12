– В истории с Круговым виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а “Зенит” не пошел на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет — другой вопрос, этого я не знаю.
Этой зимой защитник петербургского “Зенита” Данил Круговой, который имеет действующее соглашение с сине-бело-голубыми до июня текущего года, подписал договор с московским ЦСКА на четыре года. К армейцам защитник сборной России присоединится летом. Сине-бело-голубые, в свою очередь, приняли решение сослать Кругового во вторую команду, в которой Данил проведет вторую часть сезона.
Источник: “РБ Спорт”
Кузнецов – о ситуации Кругового в “Зените”: здесь виноваты обе стороны
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о решении “Зенита” сослать защитника Данила Кругового во вторую команду.
Фото: ФК "Зенит"