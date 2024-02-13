- Хорошо, что сборная России сыграет с таким соперником. Если Сербия приедет своим полным составом, то это будет хорошо. В этом матче можно будет проверить свой уровень. Насколько важен результат в этом матче - это вопрос для главного тренера. Надо понимать, какие цели и задачи они преследуют, - передаёт слова Кержакова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 21 марта 2024 года сборная России проведёт на московском стадионе "Динамо" домашний товарищеский матч со сборной Сербии.
Эта игра станет для подопечных Валерия Карпина первой встречей с представителем Европы с момента отстранения всех российских сборных и клубов от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.
Кержаков: хорошо, что сборная России сыграет с таким соперником, как Сербия
Экс-нападающий сборной России и экс-наставник сербского "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Сербии.
Фото: AFP