- У Станислава контактная травма, полученная в игровом эпизоде, после столкновения. Диагностирован закрытый перелом ключицы слева. Сроки восстановления в подобных случаях составляют до двух месяцев. Операцию Станиславу сделают в течение ближайших дней в одной из московских клиник. Он будет восстанавливаться в Москве по индивидуальной программе, - передаёт слова Родионова Matchtv.ru.
11 февраля московское "Динамо" провело товарищескую игру с казахстанским "Елимаем" (2:1), в которой принял участие 19-летний правый защитник Станислав Бессмертный, вышедший в стартовом составе.
В текущем сезоне на счету Бессмертного 9 сыгранных матчей во всех турнирах за главную команду бело-голубых, 1 забитый гол и 1 результативный пас, а также 4 матча Второй лиги за "Динамо-2", в которых защитник отметился 2 результативными передачами.
Главный врач "Динамо": у Бессмертного контактная травма, диагностирован закрытый перелом ключицы
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов сообщил о тяжёлой травме правого защитника Станислава Бессмертного.
Фото: ФК "Динамо"