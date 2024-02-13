"У Чалова нет стартовой скорости, нет дриблинга, нет дистанционной скорости. Разве что удар неплохой. Но этого мало. Чем играть-то? Ну, если он такой глупый, то может идти на все четыре стороны. Но ему нужно оставаться в ЦСКА. Только тут он может играть, и тут его будут уважать. Плюс деньги такие он тут получает", - цитирует Пономарева источник.
Воспитанник ЦСКА Федор Чалов с 8-ю голами в 18-ти матчах является лучшим бомбардиром "армейцев" в текущем розыгрыше РПЛ. Недавно форвард покинул тренировочный сбор ЦСКА и отправился в Москву для переговоров с руководством клуба о продлении контракта. Текущее соглашение между Чаловым и ЦСКА истекает в конце этого календарного года.
Перед стартом весенней части сезона московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе ЦСКА 28 очков после 18-ти туров. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 10 очков.
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев: у Чалова нет скорости и дриблинга. Если он такой глупый, то может идти из ЦСКА на все четыре стороны
Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал слабые стороны форварда "армейцев" Федора Чалова.
Фото: официальный сайт РПЛ