"Во-первых, мы говорим о футбольном клубе "Спартак". И здесь очень важно понимать всю ту ответственность, что есть. Я не могу и не буду комментировать слова человека, которого я не знаю и который не знает меня. Он может говорить всё что угодно, но со мной он даже не знаком. При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность", - заявил Абаскаль.
Напомним, агент Георгия Джикии Вадим Шпинев некоторое время назад раскритиковал руководство "Спартака" из-за отсутствия предложений по новому контракту для своего клиента. Агент, среди прочего, заявил, что вероятность продления контракта Джикии со "Спартаком" близка к нулю, если Абаскаль останется в клубе.
Сам Георгий Джикия не стал возражать словам своего агента, заявив, что не попадает в состав "красно-белых" не по спортивным причинам. В первой части сезона защитник вышел на поле лишь в 6-ти встречах РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль - об агенте капитана "Спартака" Джикии: он может говорить все что угодно
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал слова агента Вадима Шпинева, представляющего интересы защитника "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото Global Look Press