"Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. Это не индивидуальная ситуация. Если мы возьмем центральных защитников, то есть определенные параметры, которые мы отслеживаем. Например, число выигранных единоборств. То же самое для крайних защитников, там уже есть свои показатели: подключения в атаку", - заявил Абаскаль.
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия лишь 6 раз появился на поле в матчах РПЛ в текущем сезоне. По словам футболиста, причины исключения его из стартового состава могут быть неспортивными. Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев в интервью заявлял, что его клиент не останется в "Спартаке", если главным тренером "красно-белых" в следующем сезоне будет Гильермо Абаскаль.
Контракт Джикии с клубом рассчитан до конца текущего сезона, а переговоры о продлении соглашения, по словам агента, еще не начинались. Сам игрок заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами, пока является игроком "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Спартака" Абаскаль: не понимаю, о каких неспортивных причинах говорит Джикия
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал сокращение игрового времени капитана команды Георгия Джикии.
Фото: официальный сайт РПЛ