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Ловчев: Джикия служил "Спартаку" верой и правдой. Абаскалю нельзя так к нему относиться

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Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался на тему возможного конфликта главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля с капитаном команды Георгием Джикией.
Фото Global Look Press
"Возможно, по мнению тренера, Джикия сдал физически или ещё что-то, но я ни слова не понял в интервью Абаскаля. Его спрашивают: "Вы разговаривали с Джикией?" А он: "А у нас один тренер с ним разговаривал, другой разговаривал…" Понятно же, что есть какая-то конфликтная ситуация. Но всё-таки к человеку, который верой и правдой служил и служит "Спартаку", так относиться нельзя", - заявил Ловчев.

В текущем сезоне Георгий Джикия утратил место в основном составе "Спартака" и проиграл конкуренцию сербу Срджану Бабичу. В активе Джикии лишь 6 матчей в РПЛ по итогам 18-ти туров. Ранее сам футболист заявил о своих подозрениях, что он не попадает в состав не по спортивным причинам.

Наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль ответил в интервью, что у тренерского штаба для игрока каждой позиции существует своя система оценивания и она объективная. Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" подходит к концу летом текущего года, а интерес к нему проявляют "Локомотив" и "Ростов".

Спартак Джикия Абаскаль Ловчев
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