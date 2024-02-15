"Заслужил ли Квинси своей игрой новый контракт от "Спартака"? Я думаю, что да. Он отлично себя проявил и объективно считается лидером клуба, поэтому вполне логично будет продлить с ним соглашение. Нужно ли давать ему российское гражданство? Если он этого хочет и для этого нет юридических преград, то почему нет?", - сказал Деменко.
В текущем сезоне на счету Квинси Промеса 6 голов и 6 голевых передач в матчах чемпионата России в составе "Спартака". Он является лучшим игроком в составе "красно-белых" по обоим показателям. Сейчас Промес вместе с командой находится в Абу-Даби, где сегодня завершился Зимний Кубок РПЛ.
В последнем матче турнира "Спартак" одержал разгромную победу над казахстанским "Кайратом" со счетом 6:0. Квинси Промес вышел на замену на 60-й минуте и оформил дубль. Контракт Промеса с клубом рассчитан до 30-го июня 2024-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: Промес заслужил новый контракт от "Спартака"
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался об истекающем контракте вингера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт "Спартака"