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Игрок "Ахмата" Семенов: Чечня европеизируется. Есть правило - не носить шорты

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Защитник грозненского "Ахмата" высказался об изменениях в Чечне за то время, что он находится в клубе.
Фото: "Sport 24"
"Грозный лет 6-7 назад и нынешний - два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места. Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык. Если в регионе есть правила - например, не носить шорты - значит, их надо придерживаться", - сказал Семенов.

Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с февраля 2014-го года. За 10 лет защитник провел 282 матча в составе "Терека"/"Ахмата", в которых отличился 7-ю забитыми мячами. В текущем сезоне на счету Семенова 11 матчей в РПЛ и 3 - в кубке России. "Ахмат" занимает 13-е место перед стартом весенней части сезона с 17-ю очками в 18-ти играх.

В 2020-м году министерство туризма чеченской республики выпустило в своем аккаунте в соцсетях специальную памятку для гостей Чечни. В памятке, среди прочего, настоятельно не рекомендовалось ношение мини-юбок, маек без рукавов, запрещались шорты. Кроме того, инструкция гласит о запрете курения мужчинам - в присутствии людей старшего возраста и женщинам - вообще.

Источник: "Sport 24"

Ахмат Семенов
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