Игрок "Ахмата" Семенов: Чечня европеизируется. Есть правило - не носить шорты

Защитник грозненского "Ахмата" высказался об изменениях в Чечне за то время, что он находится в клубе.

Фото: "Sport 24"





Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с февраля 2014-го года. За 10 лет защитник провел 282 матча в составе "Терека"/"Ахмата", в которых отличился 7-ю забитыми мячами. В текущем сезоне на счету Семенова 11 матчей в РПЛ и 3 - в кубке России. "Ахмат" занимает 13-е место перед стартом весенней части сезона с 17-ю очками в 18-ти играх.



В 2020-м году министерство туризма чеченской республики выпустило в своем аккаунте в соцсетях специальную памятку для гостей Чечни. В памятке, среди прочего, настоятельно не рекомендовалось ношение мини-юбок, маек без рукавов, запрещались шорты. Кроме того, инструкция гласит о запрете курения мужчинам - в присутствии людей старшего возраста и женщинам - вообще.



Источник: " "Грозный лет 6-7 назад и нынешний - два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места. Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и все же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык. Если в регионе есть правила - например, не носить шорты - значит, их надо придерживаться", - сказал Семенов.Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с февраля 2014-го года. За 10 лет защитник провел 282 матча в составе "Терека"/"Ахмата", в которых отличился 7-ю забитыми мячами. В текущем сезоне на счету Семенова 11 матчей в РПЛ и 3 - в кубке России. "Ахмат" занимает 13-е место перед стартом весенней части сезона с 17-ю очками в 18-ти играх.В 2020-м году министерство туризма чеченской республики выпустило в своем аккаунте в соцсетях специальную памятку для гостей Чечни. В памятке, среди прочего, настоятельно не рекомендовалось ношение мини-юбок, маек без рукавов, запрещались шорты. Кроме того, инструкция гласит о запрете курения мужчинам - в присутствии людей старшего возраста и женщинам - вообще.Источник: " Sport 24