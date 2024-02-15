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Экс-форвард "Динамо" Кураньи: могу представить Смолова тренером, он отлично понимает игру

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Экс-нападающий московского "Динамо" оценил перспективы своего бывшего одноклубника Федора Смолова после завершения карьеры.
Фото: Getty Images
"Могу представить Смолова тренером после завершения карьеры. Он - хороший футболист, отлично понимает игру. После завершения карьеры он может быть тренером или менеджером", - цитирует Кураньи источник.

В текущем сезоне на счету Смолова 16 матчей в составе "Динамо" в РПЛ. 34-летний форвард отметился в них 4-мя забитыми мячами и 3 раза помог отличиться партнерам. Действующий контракт Смолова с "Динамо" истекает в конце сезона, однако, в договоре есть пункт о продлении еще на один сезон.

Перед стартом весенней части сезона "Динамо" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на 4 очка, а от "Краснодара" - на 6.

Источник: "Metaratings"

Динамо Смолов Кураньи
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