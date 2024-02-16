"Сергей Юран — русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком", - цитирует Зе Турбо "РБ Спорт".
В текущем сезоне Зе Турбо провел за "Пари НН" 17 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 500 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров волжане занимают девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 24 очка. После зимней паузы команда Сергея Юрана сыграет с "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Нападающий "Пари НН" Зе Турбо: Сергей Юран - русский Моуринью, они похожи характерами
Форвард "Пари НН" сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.
Фото: "Пари НН"