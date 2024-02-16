"Денис не нужен первой восьмерке команд РПЛ, а вот второй восьмерке помочь может. Я смотрел за ним на сборах в "Ростове": он тяжеловато играл, но у него большой опыт, прекрасный удар и видение поля. В Первой лиге он точно никому бы не испортил картины", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
В первой части текущего сезона Глушаков выступал за костромской "Спартак" и провел за него семь матчей и отметился одной голевой передачей. В январе полузащитник и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Денис находился в расположении "Ростова" на зимних сборах и принимал участие в товарищеских матчах, однако клуб не стал заключать с игроком контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего полузащитника в 300 тысяч евро. Ранее Глушаков выступал за "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки" и "Пари НН". Также полузащитник провел 57 матче за сборную России и отличился пятью забитыми мячами.
Наумов: Глушаков не нужен первой восьмерке команд РПЛ, а вот второй восьмерке помочь может
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о Денисе Глушакове.
Фото: ФК "Ростов"