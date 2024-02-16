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Овчинников – о ситуации с Промесом: подписал бы с ним контракт без зарплаты на 3 года

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Экс-наставник «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился рассуждениями о возможных дальнейших действиях «Спартака» после того, как суд Нидерландов признал Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотических средств.

По словам Овчинникова, в клубе все понимали, что в итоге по данному делу футболист будет признан виновным. Специалист не считает данную ситуацию чем-то страшным и видит в ней возможности для «Спартака» выгодно переподписать завершающийся контракт с Промесом.

«Всё было понятно сразу. «Спартак» не хочет терять Промеса, вот и всё. Я бы с Промесом подписал контракт бесплатно, он года три играл бы, не получая денег», - передает слова Овчинникова «Матч ТВ».

Спартак Промес
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