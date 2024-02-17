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Григорян – о Личке: он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам

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Экс-наставник «Тосно», «Луч-Энергии» и ряда других команд Александр Григорян поделился своими рассуждениями относительно главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"
Бывший наставник «Тамбова», «Луч-Энергии» и многих других команд Александр Григорян поделился своим мнением касательно главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

По словам Григоряна, в начале нынешнего сезона чешский специалист хотел найти сочетания в центре поля, но не преуспел, зато со временем ему удалось раскрыть атакующий потенциал своих подопечных.

««Динамо» по потенциалу своих игроков ничем не уступает «Краснодару». Также Личка для меня — тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», - сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Григорян Личка Динамо
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