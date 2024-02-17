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Брентфорд
0 - 1 0 1
Ливерпуль2 тайм
Ноттингем Форест
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
18:00
БорнмутНе начат
Бёрнли
18:00
АрсеналНе начат
Тоттенхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Атлетико
2 - 0 2 0
Лас-Пальмас1 тайм
Осасуна
18:15
КадисНе начат
Сельта
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
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Наполи
17:00
ДженоаНе начат
Верона
20:00
ЮвентусНе начат
Аталанта
22:45
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Майнц
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
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Хоффенхайм
17:30
УнионНе начат
Хайденхайм
17:30
БайерНе начат
Дармштадт
17:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

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Лилль
19:00
ГаврНе начат
Нант
23:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Родина-МЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Астана1 тайм
Ахмат
17:00
АланияНе начат
Оренбург
17:00
Металлург БекабадНе начат

Агент Щенникова: вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю

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Футбольный агент Сергей Пушкин высказался о будущем своего клиента Георгия Щенникова.
Фото: РПЛ
"Вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю. Что-то есть, но не могу сказать, что имеются какие-то подвижки в поисках команды", - цитирует Пушкина "Чемпионат".

Щенников провел всю игровую карьеру в ЦСКА, защитник провел за "армейцев" 366 матчей, отметился 10-ю забитыми мячами и 15-ю голевыми передачами. Игрок покинул клуб свободным агентом перед началом текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 300 тысяч евро. На счету Георгия 10 матчей в составе сборной России. Защитник является трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Щенников ЦСКА Российские трансферы
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