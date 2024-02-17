"Вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю. Что-то есть, но не могу сказать, что имеются какие-то подвижки в поисках команды", - цитирует Пушкина "Чемпионат".
Щенников провел всю игровую карьеру в ЦСКА, защитник провел за "армейцев" 366 матчей, отметился 10-ю забитыми мячами и 15-ю голевыми передачами. Игрок покинул клуб свободным агентом перед началом текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 300 тысяч евро. На счету Георгия 10 матчей в составе сборной России. Защитник является трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.
Агент Щенникова: вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю
Футбольный агент Сергей Пушкин высказался о будущем своего клиента Георгия Щенникова.
Фото: РПЛ