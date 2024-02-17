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Смородская: я пока не вижу ничего выдающегося в зимних трансферах "Локомотива"

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о зимних трансферах клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Приобретения "Локомотива" сейчас сложно оценивать. Новые футболисты не больно то известные на рынке. Я пока не вижу ничего выдающегося в зимних трансферах "Локомотива". В любом случае, оценивать нужно уже после продолжения чемпионата", - приводит слова Смородской "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно "Локомотив" совершил три трансфера: приобрел Жерзино Ньямси из "Страсбура" за 3,5 миллионов евро, Никиту Салтыкова из "Крыльев Советов" за 350 тысяч евро и арендовал Саида Хамулича из "Тулузы" с последующим правом выкупа. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.

Смородская Локомотив
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