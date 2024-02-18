- Аббос хорошо проявил себя не только на Кубке Азии, но и в ЦСКА. Сразу включился. Это качественный, очень техничный футболист. У него хорошие футбольные мозги. Да и вообще много качеств. В ЦСКА не все могут заиграть, тем более сразу. Нужно время на адаптацию. А Файзуллаев сумел сходу заявить о себе. Посмотрим, как он будет дальше выступать. ...Думаю, ему нужно ещё побыть в ЦСКА для опыта и отыграть следующий сезон, - передаёт слова Тарханова "Евро-Футбол.Ру".
20-летний узбекский атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев перешёл в московский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В составе красно-синих футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами.
Зимой 2024 года появлялась информация о трансферном интересе к Файзуллаеву со стороны различных клубов Европы, в том числе мюнхенской "Баварии".
Тарханов: Файзуллаеву нужно ещё побыть в ЦСКА для опыта и отыграть следующий сезон
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию о трансферном интересе к 20-летнему вингеру "армейцев" Аббосбеку Файзуллаеву со стороны европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА