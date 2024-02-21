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Михаил Кержаков: я не считаю себя мешком и последним куском

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37-летний голкипер петербургского “Зенита” Михаил Кержаков высказался о своем уровне.
Фото: ФК "Зенит"
– Я не считаю себя мешком и последним куском. Но и суперкрутым вратарем тоже не являюсь.

Напомним, Михаил Кержаков с 2015 года выступает в составе петербургского “Зенита”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Он пропустил 12 мячей.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Кержаков М
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