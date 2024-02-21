– Я не считаю себя мешком и последним куском. Но и суперкрутым вратарем тоже не являюсь.
Напомним, Михаил Кержаков с 2015 года выступает в составе петербургского “Зенита”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Он пропустил 12 мячей.
Источник: “Чемпионат”
Михаил Кержаков: я не считаю себя мешком и последним куском
37-летний голкипер петербургского “Зенита” Михаил Кержаков высказался о своем уровне.
Фото: ФК "Зенит"