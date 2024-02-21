Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался относительно большого количества легионеров в составе «Зенита». По словам Митрофанова, у «сине-бело-голубых» хорошая академия, которая готовит качественных футболистов, однако тренеру и руководству решать, какие амплуа стоит закрывать легионерами.
Митрофанов добавил, что ему бы хотелось увидеть рост количества россиян во всех клубах, однако как это сделать правильно может оценить только тренер.
«Если исходить из того, что в нашем футболе появляются классные легионеры, которые показывают свой стиль игры и придают яркости чемпионату, способствуют росту наших футболистов, я скорее за то, чтобы такие игроки появлялись. Но я против каких-то крайностей. Мне кажется, это все же временное явление», - передает слова Митрофанова «СЭ».
Митрофанов – о бразильцах в "Зените": я скорее за то, чтобы такие игроки появлялись
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о легионерах в клубах РПЛ.
Фото: РФС