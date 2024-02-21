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Аленчиев – о ситуации с Джикией: он должен быть в "Спартаке"

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Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно ситуацией между клубом и капитаном команды Георгием Джикией.
Фото: "Чемпионат"
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился комментарием относительно ситуации с возможным уходом капитана команды Георгия Джикии из московского клуба.

По словам Аленичева, Джикия ни по каким качествам не уступает Срджану Бабичу. Также Дмитрий сообщил, что он понимает о существовании конфликта между клубом и Георгием, так как все об этом говорят.

«Джикия — действующий футболист, капитан команды. Он должен быть в «Спартаке». Думаю, если тренерский штаб доверит Джикии место в основе, он эти надежды оправдает. 100%», - передает слова Аленичева «Матч ТВ».

Аленичев Джикия Спартак
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