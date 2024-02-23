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Камоцци: Сперцяну летом нужно уходить из "Краснодара"

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем игрока «Красндара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался относительно потенциального продолжения карьеры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По слвоам Камоцци, футболист уже готов для того, чтобы принять вызов и попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Камоцци добавил, что он уверен в способности Сперцяна заиграть в Европе.

«Сперцяну летом стоит покинуть «Краснодар», если за ним придет клуб из Европы», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» действительно до конца сезона 2025/26. Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Камоцци Сперцян Краснодар
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