Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался относительно потенциального продолжения карьеры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По слвоам Камоцци, футболист уже готов для того, чтобы принять вызов и попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Камоцци добавил, что он уверен в способности Сперцяна заиграть в Европе.
«Сперцяну летом стоит покинуть «Краснодар», если за ним придет клуб из Европы», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» действительно до конца сезона 2025/26. Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
Камоцци: Сперцяну летом нужно уходить из "Краснодара"
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем игрока «Красндара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"