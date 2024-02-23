"Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают все это скидывать, отмечать где-то", - цитирует Алипа "Чемпионат".
Нуралы Алип, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в петербургский "Зенит" в феврале 2022 года. Действующий контракт футболиста сборной Казахстана с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2025 года. За клуб с берегов Невы Алип провел 48 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Защитник "Зенита" Алип: не знаю, в каком клубе меня ждать летом
Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал интерес со стороны мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Зенит"