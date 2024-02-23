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Камоцци – о трансфере Угальде в "Спартак": ожидаю от него результативности в соответствии с ценником

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о трансфере Манфреда Угальде в состав «красно-белых».
Фото: ФК "Спартак"
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими ожиданиями от нового нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде. Напомним, москвичи заплатили за коста-риканского форварда 13 миллионов евро.

«Что касается игроков, которые могут выделяться среди остальных, то их много. В первую очередь, я ожидаю от Угальде той результативности, которая отражает цену его трансфера», - передает слова Камоцци «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» продолжит свой путь в Российской Премьер-Лиге 2 марта в матче против «Зенита». Старт противостояния назначен на 19:30 по московскому времени.

Камоцци Угальде Спартак Российские трансферы
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