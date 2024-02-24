"Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему. Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру. Не переживайте, закончу-закончу, но еще потерпите меня немного", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Полузащитник тренировался с "Ростовом" на зимних сборах и принимал участие в товарищеских матчах, но тренерский штаб принял решение не подписывать контракт с игроком. Последним клубом Глушакова является костромской "Спартак", с которым Денис расторг соглашение по обоюдному соглашению сторон. Ранее экс-игрок сборной России выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Химки", "Пари НН", и "Ахмат". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 300 тысяч евро.
Глушаков: как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру, не переживайте, закончу-закончу, но еще потерпите меня немного
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать карьеру.
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