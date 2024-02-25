— Пока нет (переговоров), но я абстрагировался от этого. Живу одним днем, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы.
Отметим, что действующее трудовое соглашение Антона Заболотного с московским ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. За армейцев он выступает с 2021 года.
Напомним, в текущем сезоне Антон Заболотный принял участие в 25 матчах. Он записал на свой счет восемь голов.
Источник: “СЭ”
Заболотный – об истекающем контракте с ЦСКА: я абстрагировался от этого
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался об истекающем контракте с армейцами.
Фото: "Матч ТВ"