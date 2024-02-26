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Министр спорта Матыцин - о возможности отмены Fan ID: это указ президента, обратной дороги не будет

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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возможности отмены в РПЛ цифрового паспорта болельщика Fan ID.
Фото: РИА Новости
- Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры, - передаёт слова Матыцина РИА Новости.

В сезоне-2022/2023 на стадионах Российской премьер-лиги была введена в действие система персонализированной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID. В настоящее время для возможности посещения матчей РПЛ каждый болельщик должен оформить специальный цифровой паспорт, который может быть заблокирован во внесудебном порядке.

Введение Fan ID привело к бойкоту со стороны фанатских движений клубов РПЛ и резкому снижению посещаемости матчей чемпионата России.

РФС РПЛ Матыцин Fan ID
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