- Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры, - передаёт слова Матыцина РИА Новости.
В сезоне-2022/2023 на стадионах Российской премьер-лиги была введена в действие система персонализированной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID. В настоящее время для возможности посещения матчей РПЛ каждый болельщик должен оформить специальный цифровой паспорт, который может быть заблокирован во внесудебном порядке.
Введение Fan ID привело к бойкоту со стороны фанатских движений клубов РПЛ и резкому снижению посещаемости матчей чемпионата России.
Министр спорта Матыцин - о возможности отмены Fan ID: это указ президента, обратной дороги не будет
Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возможности отмены в РПЛ цифрового паспорта болельщика Fan ID.
Фото: РИА Новости