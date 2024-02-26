- Класс Классена таков, что поначалу, может, в Казахстане у него и было бы какое-то игровое время, а потом бы всё было как в "Спартаке". Жить в Москве более предпочтительно, чем в любом городе Казахстана. Я удивился, когда его вообще брал "Спартак". Но тут уже вопрос к тем, кто это делал. Он в хорошей команде с хорошей зарплатой. Зачем ему ехать в какой-то Казахстан? Что он может доказать Абаскалю? Он футболист среднего уровня. У нас таких футболистов половина команд. Это игрок уровня второй части турнирной таблицы, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
23-летний левый защитник Леон Классен выступает за московский "Спартак" с января 2022 года, сумма трансферной компенсации австрийскому "Тиролю" составила 900 тысяч евро. В текущем сезоне футболист сыграл в 7 матчах красно-белых во всех турнирах с суммарным игровым временем 296 минут, забил 2 гола и выполнил 1 результативный пас. Всего на его счету в "Спартаке" 28 матчей, 2 забитых мяча и 1 ассист.
Ранее появилась информация, что к Леону Классену проявлял предметный интерес один из клубов чемпионата Казахстана, выступающий в еврокубках, но игрок отверг предложение о потенциальном переходе.
Червиченко: Классен - игрок уровня второй части таблицы. Удивился, когда "Спартак" его брал
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал отказ защитника красно-белых Леона Классена от возможного трансфера в клуб из Казахстана.
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