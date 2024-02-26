- Благодаря этому нововведению будет понятно, по крайней мере, какие решения и почему принимают судьи. Всё время было непонятно: рука, офсайд, ещё что-то. Этот режим секретности вокруг судейских решений похож на идиотизм. Такое ощущение, что стоят какие-то ракеты. Всё должно быть максимально открыто и понятно, особенно если они хотят привлекать людей на трибуны. Люди должны хотя бы понимать, из-за чего не засчитан гол или показана красная карточка, - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Ранее официальный сайт РФС объявил об участии российского футбола в эксперименте ФИФА и ИФАБ с объявлением главными судьями матчей своих решений по громкой связи на стадионе непосредственно после вмешательства в игру ВАР. Нововведение будет задействовано на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России в весенней части сезона-2023/2024.
Объявлению будут подлежать решения, принятые главными арбитрами после личного видеопросмотра эпизода на находящемся у поля мониторе, а также вердикты ВАР по положениям "вне игры" и "географические" решения - по выявлению точного места нарушения правил при возможном назначении пенальти.
"У людей паника реальная". Экс-арбитр Федотов - об эксперименте РФС с объявлением судьями решений после просмотра ВАР
Булыкин - об эксперименте РФС: нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их
Червиченко: режим секретности вокруг судейских решений похож на идиотизм
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал эксперимент РФС по объявлению судьями своих решений после вмешательства ВАР.
Фото: Sportbox