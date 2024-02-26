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Булыкин - об эксперименте РФС: нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал нововведение РФС с озвучиванием судьями своих решений после вмешательства ВАР по громкой связи.
Фото: ТАСС
- Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. ВАР может сказать, что был пенальти или что-то ещё, а по какой причине и как это объяснить, всё равно никто не будет понимать. Мы ведь и так видим, что засчитан гол или назначен пенальти. А по какой причине? Это ведь самое главное. Нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".

Ранее стало официально известно об участии РФС в эксперименте ФИФА и ИФАБ по объявлению арбитрами решений после вмешательства ВАР. В матчах РПЛ и Кубка России главные рефери будут объявлять на стадион и для телетрансляции свои решения после собственных видеопросмотров, а также решения ВАР по фиксации офсайда или определения точного места нарушения правил при возможном пенальти.

Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР

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РФС РПЛ Кубок России ВАР Булыкин
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