- Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. ВАР может сказать, что был пенальти или что-то ещё, а по какой причине и как это объяснить, всё равно никто не будет понимать. Мы ведь и так видим, что засчитан гол или назначен пенальти. А по какой причине? Это ведь самое главное. Нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее стало официально известно об участии РФС в эксперименте ФИФА и ИФАБ по объявлению арбитрами решений после вмешательства ВАР. В матчах РПЛ и Кубка России главные рефери будут объявлять на стадион и для телетрансляции свои решения после собственных видеопросмотров, а также решения ВАР по фиксации офсайда или определения точного места нарушения правил при возможном пенальти.
Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР
Президент РФС Дюков: в первых весенних турах объявлять решения ВАР будут на нескольких матчах тура
Экс-рефери Лапочкин - об эксперименте с объявлением решений ВАР: ничего не поменяется, ничего интересного не будет
"У людей паника реальная". Экс-арбитр Федотов - об эксперименте РФС с объявлением судьями решений после просмотра ВАР
Булыкин - об эксперименте РФС: нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал нововведение РФС с озвучиванием судьями своих решений после вмешательства ВАР по громкой связи.
Фото: ТАСС