"Сперцян не собирался покидать "Краснодар" этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде", - цитирует агентство RP "РБ Спорт".
В текущем сезоне Сперцян провел за "Краснодар" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. Напомним, что команда Владимира Ивича после 18-ти сыгранных туров лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
В агентстве Сперцяна заявили, что игрок не собирался покидать "Краснодар" зимой
В агентстве RP, которое представляет услуги полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, заявили, что игрок не собирался покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"