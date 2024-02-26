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В агентстве Сперцяна заявили, что игрок не собирался покидать "Краснодар" зимой

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В агентстве RP, которое представляет услуги полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, заявили, что игрок не собирался покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян не собирался покидать "Краснодар" этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде", - цитирует агентство RP "РБ Спорт".

В текущем сезоне Сперцян провел за "Краснодар" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. Напомним, что команда Владимира Ивича после 18-ти сыгранных туров лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.

Краснодар Сперцян
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