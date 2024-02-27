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Созин: Угальде "Спартак" взял за 13 млн евро. Но сомневаюсь, что он будет забивать сильно больше Чалова за 6-8 млн

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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин оценил приобретение московским "Спартаком" костариканского нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
- Угальде взяли за 13 миллионов евро. И если мы посмотрим на ценники российских игроков, то будет неприятное удивление. Например, Чалов хочет уйти в Европу то ли за 6, то ли за 8 миллионов. В любом случае - за сумму гораздо меньшую, чем "Спартак" взял Угальде. Значит, с такой трансферной стоимостью Угальде и забивать должен сильно больше Чалова. Если так произойдёт - это трансферная победа. Но я что-то сомневаюсь, что будет именно так, - передаёт слова Созина "Чемпионат".

В январе 2024 года 21-летний центральный нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде перешёл из голландского "Твенте" в московский "Спартак", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 25 матчей за "Твенте" во всех турнирах, 9 забитых мячей и 7 голевых передач.

25-летний нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов в текущем сезоне в 26 матчах за красно-синих забил 11 голов при 3 результативных передачах. Трансферная стоимость форварда по оценке портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро, его действующий контракт с "армейцами" истекает в декабре 2024 года.

Спартак ЦСКА Угальде Чалов Созин
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