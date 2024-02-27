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Президент "Урала" Иванов: конечно, я против Fan ID и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о Fan ID.
Фото: ФК "Урал"
"Конечно, я против этого паспорта болельщика, и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену. Мы хотим видеть наших фанатов на стадионе, а они не хотят оформлять Fan ID!", - цитирует Иванова Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне была введена система идентификации болельщиков (Fan ID). Это нововведение привело к тому, что многие фанатские группировки начали бойкотировать матчи своих команд, а также к тому, что на стадионах клубов РПЛ значительно снизилась посещаемость. Министр спорта РФ Матицын заявил, что Fan ID не будет отменен, так как он был введен указом президента России.

Урал Иванов Fan ID
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