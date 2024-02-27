"Конечно, я против этого паспорта болельщика, и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену. Мы хотим видеть наших фанатов на стадионе, а они не хотят оформлять Fan ID!", - цитирует Иванова Sport24.
Напомним, что в прошлом сезоне была введена система идентификации болельщиков (Fan ID). Это нововведение привело к тому, что многие фанатские группировки начали бойкотировать матчи своих команд, а также к тому, что на стадионах клубов РПЛ значительно снизилась посещаемость. Министр спорта РФ Матицын заявил, что Fan ID не будет отменен, так как он был введен указом президента России.
Президент "Урала" Иванов: конечно, я против Fan ID и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о Fan ID.
Фото: ФК "Урал"