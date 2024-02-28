- С "Динамо" вообще ситуация непонятная: состав хороший, особенно когда все здоровы. Но Личка ведь говорил, что ему нужны усиления. Да, сейчас отмечает, зачем покупать легионеров, которые не сильнее имеющихся. Но никого не покупать вообще? Вроде бы с деньгами проблем нет, значит, или не хватило на классных футболистов или нужные игроки не согласились на переход. В целом для борьбы за третье место команда укомплектована, - приводит слова Бубнова Sportbox.
Московское "Динамо" в ходе зимнего трансферного окна 2024 года не приобрело ни одного игрока. Состав бело-голубых пополнил один футболист - купленный летом 2023 года у белорусского БАТЭ 20-летний голкипер Андрей Кудравец, который в осенней части сезона выступал за клуб из Борисова на правах аренды.
По итогам осеней части сезона "Динамо" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место, набрав 32 очка в 18 матчах. Отставание от находящихся выше "Краснодара" и "Зенита" составляет 6 очков и 4 очка соответственно.
Бубнов: с "Динамо" ситуация непонятная - никого не покупать вообще? Вроде бы с деньгами проблем нет
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил итоги зимнего трансферного окна 2024 года для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"