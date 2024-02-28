- Я уверен, что "Спартак" навяжет борьбу. Уверен, что "Спартак" едет в Санкт-Петербург побеждать. По-другому никак. Я думаю, что перед любым матчем ставится задача обыграть соперника. Будем смотреть, как сложится эта игра. Уверен, что ребята отдадут все силы ради победы. После долгого перерыва начинается новый мини-чемпионат, потому что была очень длинная пауза, и команды находятся в разных состояниях. Посмотрим. Думаю, что точно не будет легкого матча ни для "Зенита", ни для "Спартака", - передаёт слова Баженова Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" откроют для себя весеннюю часть сезона-2023/2024 очной встречей на "Газпром Арене" в рамках 19 тура Российской премьер-лиги, которая состоится 21 марта и начнётся в 19:30 по столичному времени.
Сине-бело-голубые по результатам осенней части сезона находятся на втором месте, набрав в 18 матчах 36 очков. Отставание петербуржцев от занимающего первую строчку "Краснодара" составляет 2 очка. Красно-белые с 30 набранными очками идут на пятой позиции.
Очный матч "Зенита" и "Спартака" в первом круге прошёл в Москве и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.
Баженов: точно не будет легкого матча ни для "Зенита", ни для "Спартака"
Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча красно-белых с "Зенитом" в рамках 19 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"