По информации источника, на матч "Динамо" и "Локомотива" продано более 10 тысяч билетов. Матч 19-го тура состоится 3-го марта на "ВТБ Арене".
Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстает от "Краснодара" на шесть очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой строчке в турнирной таблице и отстают от лидера на восемь очков.
Источник: "СЭ".
"СЭ": на матч "Динамо" и "Локомотива" продано более 10 тысяч билетов
На матч 19-го тура между "Динамо" и "Локомотивом" продано более 10 тысяч билетов.
Фото: ФК "Динамо"