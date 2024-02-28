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"СЭ": на матч "Динамо" и "Локомотива" продано более 10 тысяч билетов

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На матч 19-го тура между "Динамо" и "Локомотивом" продано более 10 тысяч билетов.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, на матч "Динамо" и "Локомотива" продано более 10 тысяч билетов. Матч 19-го тура состоится 3-го марта на "ВТБ Арене".

Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстает от "Краснодара" на шесть очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой строчке в турнирной таблице и отстают от лидера на восемь очков.

Источник: "СЭ".

Динамо Локомотив
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