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Агент Ренана: Роберт счастлив в "Интернасьонале", о возвращении в "Зенит" не разговаривали

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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, рассказал о пребывании своего клиента в "Интернасьонале".
Фото: ФК "Зенит"
"Ренан очень счастлив в "Интернасьонале". Что касается возвращения в "Зенит", то я с ним об этом не говорил", - приводит слова Гарсии "Спорт день за днем".

Роберт Ренан перешел из "Зенита" в "Интернасьонал" на правах аренды до конца 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро. Роберт провел за бразильский клуб девять матчей и отметился одной голевой передачей. В составе российского клуба бразилец выходил на поле в 18-ти встречах.

Зенит Ренан Интернасьонал
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