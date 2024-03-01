Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием относительно прошедшего трансферного окна и его результатах для клуба. По словам Семака, им удалось укрепить обойму команды и усилить некоторые позиции на поле, которые требовали корректировки.
Также специалист отметил, что если оценивать трансферную кампанию «Зенита» по пятибалльной шкале, то он бы поставил твердую четверку. Семак добавил, что коллектив ждет возобновления чемпионата России и ожидает качественной игры от команды.
«Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс», - передает слова Семака «Матч ТВ».
Семак – о трансферной кампании "Зенита": она получилась со знаком плюс
Наставник «Зенита» Сергей Богданович Семак высказался о трансферной кампании клуба во время зимнего перерыва.
Фото: Global Look Press