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Голенков: мой предел забитых мячей? 31 гол в 30 матчах

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Нападающий “Ростова” Егор Голенков рассказал, какой у него предел забитых мячей.
Фото: ФК "Ростов"
— Какой-то предел мячей, которые я могу забить до конца сезона? 31 гол в 30 матчах — вот это предел. Это для меня топ.

В 19-м туре чемпионата России по футболу “Ростов” сыграл против “Крыльев Советов”. Встреча завершилась викторией южан со счетом 2:0. Форвард хозяев Егор Голенков отметился забитым мячом.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Голенков принял участие в 18 матчах. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей.

Источник: “РБ Спорт”

Голенков Ростов
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