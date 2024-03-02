— Какой-то предел мячей, которые я могу забить до конца сезона? 31 гол в 30 матчах — вот это предел. Это для меня топ.
В 19-м туре чемпионата России по футболу “Ростов” сыграл против “Крыльев Советов”. Встреча завершилась викторией южан со счетом 2:0. Форвард хозяев Егор Голенков отметился забитым мячом.
Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Голенков принял участие в 18 матчах. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей.
Источник: “РБ Спорт”
Голенков: мой предел забитых мячей? 31 гол в 30 матчах
Нападающий “Ростова” Егор Голенков рассказал, какой у него предел забитых мячей.
Фото: ФК "Ростов"