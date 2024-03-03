"Команды хорошо готовились к возобновлению чемпионата. Думаю, что в этом матче мы увидим напряженную игру и голов будет немного. Ожидаю борьбу на каждом участке поля. Надеюсь, что "Локомотив" победит с перевесом в один мяч, но более вероятным итогом дерби мне видится ничья", - сказал Наумов.
Матч между "Локомотивом" и "Динамо" состоится в рамках 19-го тура и будет открывать весеннюю часть сезона для обеих команд. Сейчас команды в турнирной таблице разделяет одно очко. "Динамо" занимает 3-е место с 32-мя очками, "Локо" идет пятым. У них в активе 31 очко. Победа в дерби позволит "Локомотиву" подняться на 3-ю строчку и сократить отставание от "Зенита" до 3-х очков. Победа или ничья "Динамо" сохранит 3-е место за бело-голубыми по итогам 19-ти туров.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-президент "Локомотива" Наумов: вероятным итогом дерби с "Динамо" мне видится ничья
Николай Наумов, занимавший ранее пост президента московского "Локомотива" поделился своим прогнозом перед дерби с "Динамо".
Фото: официальный сайт "Динамо"