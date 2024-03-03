"Матч для судейства был очень сложный: да, не было попаданий мяча в руку, жёстких подкатов, но футболисты постоянно нарушали правила, всё было очень контактно. Но тактика применять профилактику в виде разговоров сработала: Карасёв начал показывать карточки в тот момент, когда не показывать их он уже не мог. Ту планку борьбы, что Карасёв взял в начале, он выдержал до конца", - сказал Федотов.
Сергей Карасев был назначен главным арбитром встречи между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге. Матч завершился безголевой ничьей. Карасев показал по четыре желтых карточки футболистам обеих команд. В составе "Зенита" предупреждениями отметились защитники Страхиня Эракович и Дуглас Сантос, а также хавбеки Вильмар Барриос и Вендел.
У "Красно-белых" "горчичники" получили игроки обороны Даниил Хлусевич и Алексис Дуарте, и центральные полузащитники - Кристофер Мартинс Перейра и Данил Пруцев.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов - о матче "Зенита" со "Спартаком": планку борьбы, что Карасёв взял в начале, он выдержал до конца
Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу своего коллеги Сергея Карасева в матче 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Зенита"