Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
3 - 0 3 0
ТюменьЗавершен

Экс-игрок "Динамо" Уваров: хватит верить в чемпионство "Зенита", сколько можно? Бюджет никогда не был главенствующим

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Динамо" Александр Уваров высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Почему я не верю, что "Зенит" возьмет чемпионство? Хватит в него уже верить. Сколько можно? Бюджет никогда не был главенствующим. Понятно, что можно привести хороших иностранцев. Но я желаю, чтобы в этом году выиграл "Краснодар" или "Динамо", - цитирует Уварова "РБ Спорт".

После 19-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо", отстающее от "быков" на четыре очка. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти сезонов.

Зенит Краснодар Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится