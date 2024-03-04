"Почему я не верю, что "Зенит" возьмет чемпионство? Хватит в него уже верить. Сколько можно? Бюджет никогда не был главенствующим. Понятно, что можно привести хороших иностранцев. Но я желаю, чтобы в этом году выиграл "Краснодар" или "Динамо", - цитирует Уварова "РБ Спорт".
После 19-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо", отстающее от "быков" на четыре очка. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти сезонов.
Экс-игрок "Динамо" Уваров: хватит верить в чемпионство "Зенита", сколько можно? Бюджет никогда не был главенствующим
Экс-игрок "Динамо" Александр Уваров высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
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