"Краснодар" спасает пара защитников и голкипер. Я не знаю, как они собираются с этой командой играть дальше. Будет верх несправедливости, если "Краснодар" удержится даже на втором месте", - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат".
После 19-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка, тройку лидеров замыкает московское "Динамо", отстающее от "быков" на четыре очка. Команда Владимира Ивича в 19-ом туре сыграла вничью с казанским "Рубином" 1:1. В следующем туре клуб сыграет с "Ростовом" на выезде.
Гурцкая: будет верх несправедливости, если "Краснодар" удержится даже на втором месте
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о лидерстве "Краснодара" в РПЛ.
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