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Булыкин: не ожидал, что "Локомотив" так плохо начнет матч против "Динамо"

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Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче этих команд в рамках РПЛ.
Фото: АГН "Москва"
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о прошедшем матче между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Булыкина, он не считает, что данное противостояние демонстрирует нынешний уровень «железнодорожников», необходимо посмотреть на еще несколько игр с их участием и тогда станет понятен результат зимних сборов команды.

«Не ожидал, что они так плохо начнут играть, их «Динамо» в первом тайме возило. Во втором тайме уже стало лучше, но «бело?голубые» не позволили сравнять счет, результат был сделан до перерыва», - передает слова Булыкина «Матч ТВ».

Динамо Локомотив Булыкин
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