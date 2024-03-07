Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о прошедшем матче между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Булыкина, он не считает, что данное противостояние демонстрирует нынешний уровень «железнодорожников», необходимо посмотреть на еще несколько игр с их участием и тогда станет понятен результат зимних сборов команды.
«Не ожидал, что они так плохо начнут играть, их «Динамо» в первом тайме возило. Во втором тайме уже стало лучше, но «бело?голубые» не позволили сравнять счет, результат был сделан до перерыва», - передает слова Булыкина «Матч ТВ».
Булыкин: не ожидал, что "Локомотив" так плохо начнет матч против "Динамо"
Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче этих команд в рамках РПЛ.
Фото: АГН "Москва"