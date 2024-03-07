- Может, с точки зрения того, что стадион не готов, ситуация не очень хорошая. Где-то не уследили. Но на сборах же играли на разных полях. Сейчас же сыграть в "Лужниках" - не проблема. Мы долгие годы там играли, болельщикам стадион знаком. Проблем не вижу, на игру это не повлияет. Думаю, поле там не будет хуже, чем у других команд в первом туре после паузы, - передаёт слова Бояринцева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что комиссия РФС не допустила домашний стадион московского "Спартака" "Лукойл Арену" к проведению домашнего матча красно-белых с воронежским "Факелом" в рамках 20 тура Российской премьер-лиги из-за плохого состояния газона.
Назначенная на 10 марта игра будет организована на стадионе "Лужники", который был основным домашним стадионом "Спартака" до постройки в 2014 году собственной арены клуба, которая изначально называлась "Открытие Арена", а с 1 января 2024 года носит название "Лукойл Арена".
Бояринцев: сыграть в "Лужниках" "Спатаку" не проблема. Долгие годы там играли
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал перенос домашнего матча красно-белых с "Факелом" в 20 туре РПЛ на арену "Лужники".
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