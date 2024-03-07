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Вьештица: у меня Петржела никогда не занимал

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Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился воспоминаниями о бывшем наставнике «сине-бело-голубых» Властимиле Петржеле.
Фото: Getty Images
Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица рассказал о экс-главном тренере «сине-бело-голубых» Властимиле Петржеле. По словам Вьештицы, с Петржелой всегда было интересно, потому что он позитивный человек и хороший специалист. Также Вьештица считает, что именно при Петржеле многие молодые футболисты «Зенита» раскрыли свой потенциал. Также Милан отреагировал на заявление некоторых игроков «Зенита» того времени о том, что наставник занимал у них деньги для игры в казино.

«У меня Петржела никогда не занимал. Вы знаете, я уважаю частную жизнь, поэтому никогда не осуждаю, кто чем занимается в свободное время», - передает слова Вьештицы Metaratings.

Петржела Зенит
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