Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица рассказал о экс-главном тренере «сине-бело-голубых» Властимиле Петржеле. По словам Вьештицы, с Петржелой всегда было интересно, потому что он позитивный человек и хороший специалист. Также Вьештица считает, что именно при Петржеле многие молодые футболисты «Зенита» раскрыли свой потенциал. Также Милан отреагировал на заявление некоторых игроков «Зенита» того времени о том, что наставник занимал у них деньги для игры в казино.
«У меня Петржела никогда не занимал. Вы знаете, я уважаю частную жизнь, поэтому никогда не осуждаю, кто чем занимается в свободное время», - передает слова Вьештицы Metaratings.
Вьештица: у меня Петржела никогда не занимал
Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился воспоминаниями о бывшем наставнике «сине-бело-голубых» Властимиле Петржеле.
Фото: Getty Images